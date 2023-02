De acordo com o Corpo de Bombeiros, existem vários pontos de risco no local que poderiam ter causado algum acidente com o menino

Uma criança de 4 anos que estava desaparecida foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) na noite desta segunda-feira, 6, no município de Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza, por volta das 20 horas. O menino estava sumido desde às 17 horas do mesmo dia.

A mãe da criança, Celene Silva Nascimento, disse que o filho “estava brincando no quintal de casa quando, de repente, desapareceu”.

A partir disso, os familiares decidiram acionar os bombeiros, que fizeram uma operação de buscas na cidade de Juá.

A criança foi avistada quando saía da mata e, segundo os bombeiros, estava um pouco assustada. "Não encontrei o caminho de volta, me abriguei em uma área de mata fechada e dormi. Ao acordar procurei e achei o caminho de volta”, disse o pequeno aos socorristas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, existem vários pontos de risco no local que poderiam ter causado algum acidente com a criança: um poço, uma cisterna aberta, uma barragem e uma área de mata fechada.



