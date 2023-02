Morre segundo irmão envolvido em briga familiar em Itapipoca

A morte do segundo irmão envolvido em uma briga familiar foi confirmada nesta quarta-feira, 1º. Ele teve uma discussão com o irmão mais velho, que também morreu, no dia 13 de janeiro, no município de Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza.

Na ocasião, o homem, de 47 anos, foi atingido por um objeto perfurocortante. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O irmão dele, de 67 anos, foi atingido com disparos de arma de fogo e morreu no local.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Itapipoca: (88) 3631 3232



