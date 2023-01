Mulher vai à delegacia registrar morte do filho e acaba sendo presa por tráfico

Uma mulher, de 39 anos, foi presa após ir à Delegacia Regional de Itapipoca, interior do Ceará, nesse domingo, 22. Ela queria registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) sobre a morte de seu filho recém-nascido — um bebê de um mês.

Os agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) constataram que, contra a mulher, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme as primeiras informações, a suspeita foi presa e colocada à disposição da Justiça.

A PC-CE confere, em nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que segue investigando as circunstâncias do óbito da criança. Fica em espera o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para elucidação dos fatos.



