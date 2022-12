Igreja de Itapipoca é furtada; caso está sendo investigado

De acordo com informações preliminares, os criminosos teriam invadido o templo religioso na madrugada dessa quarta-feira, 28

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um furto ocorrido na madrugada dessa quarta-feira, 28, na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, em Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza. De acordo com informações preliminares, os bandidos teriam invadido o templo religioso e levaram o dinheiro do cofre das ofertas.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na Delegacia Regional de Itapipoca, onde as medidas cabíveis estão sendo tomadas para que os envolvidos sejam identificados e os fatos sejam esclarecidos.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Itapipoca: (88) 3673 7042

