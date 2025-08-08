Menino de cinco anos morre afogado em Itapajé

Causa da morte será confirmada oficialmente por laudo da Pefoce. Criança foi socorrida, mas não resistiu

Uma criança de cinco anos morreu afogada na quarta-feira, 6, em Itapajé, cidade do Ceará a 130,31 km de Fortaleza. O menino chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Nas redes sociais, familiares e moradores da cidade se comoveram com a morte da criança, identificada por um familiar no Instagram como João Ícaro.