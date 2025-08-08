Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Menino de cinco anos morre afogado em Itapajé

Causa da morte será confirmada oficialmente por laudo da Pefoce. Criança foi socorrida, mas não resistiu
Autor Alexia Vieira
Alexia Vieira
Uma criança de cinco anos morreu afogada na quarta-feira, 6, em Itapajé, cidade do Ceará a 130,31 km de Fortaleza. O menino chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Nas redes sociais, familiares e moradores da cidade se comoveram com a morte da criança, identificada por um familiar no Instagram como João Ícaro.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia de Itapajé para investigar o caso.

A causa da morte só poderá ser confirmada oficialmente após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

