Menino de cinco anos morre afogado em Itapajé

Menino de cinco anos morre afogado em ItapajéCausa da morte será confirmada oficialmente por laudo da Pefoce. Criança foi socorrida, mas não resistiu
Uma criança de cinco anos morreu afogada na quarta-feira, 6, em Itapajé, cidade do Ceará a 130,31 km de Fortaleza. O menino chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.
Nas redes sociais, familiares e moradores da cidade se comoveram com a morte da criança, identificada por um familiar no Instagram como João Ícaro.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia de Itapajé para investigar o caso.
A causa da morte só poderá ser confirmada oficialmente após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).