Santa Quitéria: 40kg de drogas e 1.300 munições são apreendidos em imóvel abandonado

Situada na localidade de Fazenda Santa Rita, casa era utilizada como depósito de armas e drogas por um grupo criminoso

Um imóvel abandonado, localizado na zona rural de Santa Quitéria , a 223,46 km de Fortaleza , era utilizado como depósito de armas e drogas por um grupo criminoso. No local, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu cerca de 40 kg de entorpecentes e 1.300 munições, nessa quinta-feira, 7.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O material foi encontrado durante um patrulhamento de policiais do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). No expediente, a equipe recebeu informações de que a casa, situada na localidade de Fazenda Santa Rita, era utilizada por criminosos para guardar os materiais.

Após a denúncia, a equipe foi até o local e conseguiu verificar que se tratava de um imóvel inabitado. Foram realizadas buscas no quintal e em uma área de mata próxima, ação que resultou no achado de recipientes enterrados no solo.

Ao todo, foram encontrados 35,9 kg de maconha, 1 kg de cocaína, 350 g de skunk e 2 kg de crack, 612 munições calibre 556, 477 munições calibre 9 mm e 209 munições calibre 380.

Nove balanças de precisão, um bloqueador de sinal de GPS e 29 kg de uma substância tóxica ainda não identificada, utilizada na fabricação de drogas, também foram apreendidas.