Santa Quitéria: 40kg de drogas e 1.300 munições são apreendidos em imóvel abandonado

Santa Quitéria: 40kg de drogas e 1.300 munições são apreendidos em imóvel abandonadoSituada na localidade de Fazenda Santa Rita, casa era utilizada como depósito de armas e drogas por um grupo criminoso
Um imóvel abandonado, localizado na zona rural de Santa Quitéria, a 223,46 km de Fortaleza, era utilizado como depósito de armas e drogas por um grupo criminoso. No local, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu cerca de 40 kg de entorpecentes e 1.300 munições, nessa quinta-feira, 7.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O material foi encontrado durante um patrulhamento de policiais do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). No expediente, a equipe recebeu informações de que a casa, situada na localidade de Fazenda Santa Rita, era utilizada por criminosos para guardar os materiais.
Após a denúncia, a equipe foi até o local e conseguiu verificar que se tratava de um imóvel inabitado. Foram realizadas buscas no quintal e em uma área de mata próxima, ação que resultou no achado de recipientes enterrados no solo.
Ao todo, foram encontrados 35,9 kg de maconha, 1 kg de cocaína, 350 g de skunk e 2 kg de crack, 612 munições calibre 556, 477 munições calibre 9 mm e 209 munições calibre 380.
Nove balanças de precisão, um bloqueador de sinal de GPS e 29 kg de uma substância tóxica ainda não identificada, utilizada na fabricação de drogas, também foram apreendidas.
O material foi apresentado pelos policiais na Delegacia Regional de Sobral. A unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) abriu um procedimento no intuito de identificar e capturar envolvidos com atividades criminosas na área.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), o caso foi transferido e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria, unidade local da Polícia Civil.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria: (88) 3628-0190
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br