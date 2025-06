Policial é morto a tiros após partida de futsal no Crato

Um policial militar foi morto na noite da última sexta-feira, 20, após participar de partida de futsal válida pelo torneio 21 de Junho, tradicional festival esportivo do município do Crato , distante 538 quilômetros (km) de Fortaleza . Jefferson Fernandes de Araújo Sampaio, 35, caminhava para o carro junto da esposa quando foi surpreendido por um homem armado, que disparou várias vezes contra ele.

Em nota, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) informou que o suspeito teria fugido do local em um Ônix branco após o crime. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um veículo que bate com as descrições sai em disparada dos arredores da quadra.

As balas atingiram diversas partes do corpo de Jefferson, inclusive a cabeça. O policial ainda foi socorrido por familiares e levado para o hospital São Camilo, que fica a poucos metros de onde o crime ocorreu, mas não resistiu aos ferimentos.

Jefferson pertencia à 1° Companhia do 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM) do Crato.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sendo investigado como homicídio doloso, quando há intenção de matar. Em nota, a pasta informou que a Delegacia de Polícia Civil do Crato comanda investigações para elucidar as informações acerca do crime, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o assassinato.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.