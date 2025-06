Fugitivo de operação contra o tráfico no RJ é preso no Ceará

Um homem de 21 anos de idade foi preso nessa quarta-feira, 18, suspeito de pertencer a um grupo criminoso carioca com atuação no Ceará. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso quando chegava em Santa Quitéria , município a 223 quilômetros de Fortaleza , e é apontado como responsável pelas finanças da facção criminosa.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o preso é um dos que fugiram durante a ofensiva policial realizada durante o dia 31 de maio no morro da Rocinha, cidade do Rio de Janeiro.

Investigações conjuntas entre as polícias civil e órgãos ministeriais dos dois estados indicaram que entre 80 e 100 cearenses faccionados ao Comando Vermelho (CV) estariam escondidos na comunidade carioca.

Novas informações levantadas por equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte) indicam que o jovem estaria tentando controlar o tráfico na região norte do Estado e expandir a área de atuação da facção.