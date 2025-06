Policial penal é preso suspeito de entregar celulares a integrantes de facção em presídio no CE

O policial penal Izaias Monteiro de Vasconcelos foi preso em flagrante nesta terça-feira, 17, suspeito de entregar relógios do modelo smartwatches, carregadores por indução e carregadores USB para internos de facções criminosas em um presídio cearense.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) a prisão em flagrante do policial penal aconteceu na Unidade Prisional Itaitinga 4. "No momento que entregou relógios do modelo smartwatches, carregadores por indução e carregadores USB para internos de diferentes organizações criminosas.