Policial penal é morto a tiros durante ações de inteligência no Centro de Fortaleza

Um policial penal foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 28, no Centro de Fortaleza. O agente foi identificado como José Wendesom Rodrigues de Lima, de 37 anos, e estava em ação de inteligência na região quando foi alvejado por criminosos.

A morte do policial penal foi confirmada pelo Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Ceará (Sindppen-Ce). Ele chegou a ser socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.