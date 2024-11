Policial preso por fornecer celulares a presos era diretor de presídio em Itaitinga

O policial penal preso suspeito de fornecer celulares para presos era diretor da Unidade Prisional Agente Penitenciário Luciano Andrade Lima (UP-Itaitinga1). A exoneração de José Ramony Emanuel de Melo Costa do cargo foi publicada na edição dessa quarta-feira, 30, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme a portaria, a exoneração ocorreu em 17 de outubro último. Antes desse cargo, Ramony de Melo havia sido diretor da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2).



Ele estava à frente da unidade quando ocorreu a tentativa de fuga registrada em 3 de agosto, motivo pelo qual chegou a ser convidado para esclarecer o episódio pelo senador Eduardo Girão (Novo).