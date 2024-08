Tentativa de fuga em presídio de Itaitinga foi causada após presos renderem dois policiais penais, diz Elmano

A tentativa de fuga na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto, localizada no município de Itaitinga, a 31,01 km da Capital, aconteceu após dois policiais penais serem rendidos pelos presos, de acordo com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). As informações foram passadas em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 6, na sede da Secretaria da Proteção Social (SPS).

A situação aconteceu na noite deste sábado, 3. Ao todo, 22 presos tentaram fugir do local, de acordo com a Secretaria de Administração Penal e Ressocialização (SAP). Como já citado, eles foram contidos.



"Primeiro, é bom deixar muito claro que foi uma tentativa de fuga. Houve uma tentativa, eu quero aqui parabenizar o trabalho dos policiais penais, da direção, do secretário Mauro, de evitar [a fuga]. Houve conflito, foi necessário conter, mas todos mantiveram-se presos, e assim que deve ser. Nós vamos continuar com o trabalho. Não é a primeira e, certamente, não será a última tentativa", destaca o governador.