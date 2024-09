Fugitivo é preso enquanto tenta escapar da Polícia por telhados em Itaitinga

Preso havia fugido do sistema prisional há nove meses; desde 2019, mais de 80% dos internos que fugiram de presídios cearenses foram recapturados, de acordo com a SAP

Um fugitivo da Justiça cearense foi recapturado durante a última sexta-feira, 6, no município de Itaitinga, pertencente à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na ocasião, Lucas Monteiro de Freitas tentou escapar pelo telhado de algumas residências do bairro Vila Machado, mas foi cercado e preso por policiais.

Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP), Lucas estava foragido desde novembro do ano passado, quando fugiu da Unidade Prisional (UP) Itaitinga 3.