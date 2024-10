Cinco presos fogem da CPPL 4 , em Itaitinga; um foi recapturado

Cinco presos fugiram da Unidade Prisional Elias Alves da Silva (UP-4), no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite desse domingo, 13. Informação é confirmada pelo Sindicato dos Policiais Penais do Ceará (Sindppen-Ce) e os internos teriam utilizado uma corda com lençóis para escalar guarita e o muro da unidade prisional.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocializaão (SAP), um deles foi recapturado na manhã desta segunda-feira, 14. O interno, identificado como Diego da Costa Silva, foi preso no perímetro cercado pelos policiais penais próximo à unidade prisional. A pasta afirmou que as composições seguem nas diligências para recapturar os demais fugitivos, com uso de drones e cães policiais.

De acordo com o Sindppen-Ce, os cinco detentos fugiram da ala C, onde estariam presos da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). Dos cinco detentos, três foram identificados como integrantes do PCC e um da facção cearense Guardiões do Estado (GDE).