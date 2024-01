Acusado de ameaçar publicar fotos íntimas de casal na internet é preso em Itaitinga

O criminoso exigia uma quantia em dinheiro para restituir o aparelho celular que a vítima tinha perdido. E, como forma de chantagem, caso o valor não fosse pago, o investigado publicaria fotos do homem com a companheira.

A captura ocorreu nessa última quarta-feira, 20, enquanto o homem estava saindo do trabalho, localizado no bairro Parque Santo Antônio.

A investigação foi desencadeada pelo 11º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Além do celular da vítima, depois restituído, um outro celular foi apreendido na ação policial. O investigado foi autuado por extorsão, que prescreve entre 12 a 15 anos de prisão e receptação, 8 anos.

Denúncias



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181