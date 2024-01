Inspetor teria sido morto por ser policial, aponta investigação

Operação policial resultou na apreensão de dois adolescentes suspeitos de envolvimento no crime, além de um homem morto em confronto com a Polícia

A morte do inspetor Glicério Felix de Almeida, de 41 anos, completou quatro dias, e há duas linhas de investigação para a motivação do crime. Uma delas é de que o agente de segurança, que era lotado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi assassinado por ser policial. As informações foram repassadas durante coletiva de imprensa nessa quarta-feira, 20, por meio do delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutiérrez.

Glicério visitava parentes no município de Granja, a 332 quilômetros de Fortaleza, e foi morto a tiros em via pública.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da primeira linha de investigação, de que o inspetor foi morto por ser policial, uma outra possibilidade é de que os criminosos pretendiam roubar a arma dele.