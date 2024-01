Receita faz maior apreensão de cocaína do ano em portos cearenses

Ao todo, 140 quilos de cocaína foram apreendidos no Porto do Mucuripe. Equipe canina da Receita Federal participou da operação

Aproximadamente 140 quilos (kg) de cocaína foram apreendidos na manhã desta quinta-feira, 21, no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. Os entorpecentes estavam escondidos em quatro bolsas e tinham a França como destino final. É a maior apreensão do ano de cocaína em portos cearenses.

As outras duas apreensões da droga em portos cearenses foram registradas em janeiro e outubro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No útimo dia 29 de outubro, foram apreendidos 55 kg em navio atracado no Porto do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza; em 28 de janeiro foram achados 10 kg no alçapão de um cargueiro no Mucuripe.