Fraudes no INSS: PF cumpre mandados de busca e apreensão em Iguatu

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira, 21, no município de Iguatu, a 361,4 km de Fortaleza, com o objetivo de combater fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro (INSS). A ação faz parte da operação "Intraneus", da Polícia Federal (PF), que apura o crime de estelionato previdenciário, além de outros que podem ser descobertos com o aprofundamento das investigações.

De acordo com os policiais, existem fortes indícios de diversas concessões indevidas de benefícios previdenciários. Uma dessas concessões foi a um servidor do INSS que resultou em um prejuízo de mais de R$ 2,5 milhões para os cofres públicos. O suspeito também é advogado e presidente de sindicato de trabalhadores rurais.