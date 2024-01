CAC suspeito de comércio ilegal de armas de fogo na RMF teria forjado furto de fuzis

Coletiva de imprensa com o promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto, delegada Ruth Benevides e delegado Eduardo Tomé, da Polícia Civil do Ceará Crédito: divulgação

Um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) foi alvo de mandado de prisão temporária nessa terça-feira, 19, após um ano de investigação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) aponta que Mychell Egídio Torquato Oliveira, 40 anos, está envolvido em comércio ilegal de armas de fogo. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 21, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Capital. Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária — além do CAC, outro homem considerado "laranja" foi detido — e cinco de busca e apreensão no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, e em Caucaia, na Região Metropolitana. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A delegada Ruth Benevides, diretora do Departamento de Polícia Judiciária Especializada, informou que três veículos de luxo foram apreendidos nas ações.

Há um ano, Mychell registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia Metropoitana de Caucaia afirmando ser CAC e noticiando o suposto furto, mediante arrombamento de apartamento localizado em Caucaia, na Região Metropolitana, de 16 armas de fogo, entre fuzis, espingardas e pistolas. O registro ocorreu no dia 17 de novembro de 2022, no entanto, o comerciante relatava que o furto do arsenal teria ocorrido há quatro meses, no dia 15 de julho. O estatuto do desarmamento prevê que em caso de subtração ou perda do armamento, o Exército Brasileiro e a Polícia Federal precisam ser informados do fato em 24 horas. Segundo a investigação, um dia antes de registrar o B.O Mychel havia sido notificado pelo Exército sobre uma fiscalização de rotina. De acordo com delegado-adjunto da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), Eduardo Tomé, o objetivo inicial da investigação era verificar se houve o furto e apurar omissão de cautela devido à demora para comunicar as autoridades. "A gente apurava esse suposto crime de furto e a omissão de cautela. Foram ouvidos funcionários, pessoas que venderam arma para ele e ao longo da investigação encontramos elementos que a versão apresentada por ele possuía diversas contradições", comentou o delegado. Conforme o promotor de Justiça de Caucaia, Jairo Pequeno Neto, a partir das informações da DRF houve um trabalho integrado, incluindo a participação do Exército Brasileiro.

As investigações mostraram que o suspeito se aproveitava da situação de CAC para adquirir armas de outros atiradores esportivos e revendê-las de forma ilegal, raspando numerações. "As investigações vão continuar no intuito de identificar outras pessoas envolvidas e apreender o armamento. São armas de grosso calibre, muitos fuzis AR-15", explicou Jairo. Apos a prisão dos dois suspeitos, na terça-feira, 19, as investigações seguem para identificar os compradores ilegais desse armamento. Houve quebra de sigilo bancário fiscal e quebra de sigilo telefônico. Já as armas não foram recuperadas.