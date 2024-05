Grupo é preso suspeito de roubar carro de vice-prefeita de Cascavel

Cinco homens foram presos no sábado, 11, suspeitos de roubo no Centro de Cascavel. A vice-prefeita do município teve o carro subtraído por criminosos.

O automóvel foi recuperado por meio dos policiais do Comando de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) na Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os cinco suspeitos foram autuados por roubo e adulteração de veículo.