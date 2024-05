Policial penal e mais dois suspeitos são presos por extorsão qualificada

Foi subtraído R$ 10 mil da vítima. As investigações duraram 30 dias. O primeiro investigado a ser identificado foi um residente em Russas e em seguida os outros dois suspeitos foram capturados em Caucaia

Um policial penal e mais dois suspeitos foram presos nessa segunda-feira, 13, por crime de extorsão qualificada que teria acontecido no último 17 de abril, em Russas, a 171,1 km de Fortaleza. O policial penal e outro homem foram capturados em Caucaia, já o terceiro investigado foi preso em Russas. As informações desta investigação foram divulgadas nesta terça-feira, 14, em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). A identidade dos presos não foi revelada.

O delegado de Russas, Eduardo Borges, que esteve à frente das diligências, explica como aconteceu o crime praticado contra um autônomo da cidade: “Eles se passaram por policiais civis, abordaram a vítima e alegaram que existia uma investigação em andamento, caso a vítima não fizesse um PIX de R$ 10 mil, ela seria presa.”

Ainda de acordo com o delegado, a vítima foi mantida dentro do veículo dos investigados durante 30 minutos em constante ameaça, enquanto a transferência não era realizada.