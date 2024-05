Doações ao RS: novos pontos de arrecadação são abertos no Ceará

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, inundada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: CARLOS FABAL / AFP

As arrecadações serão encaminhadas à Cruz Vermelha do Ceará, que enviará os mantimentos para o Rio Grande do Sul, onde serão distribuídos entre as vítimas. Além do Sindiônibus, a ONG Jovens Contra a Fome (Jocaf) também tem um ponto de arrecadação, no bairro São Bento, para as vítimas da catástrofe. Eles recebem alimentos não perecíveis, água potável, fraldas e materiais de higiene. “É uma situação que mexeu com a emoção de várias pessoas. [...] A gente precisa ajudar essas pessoas. Assim como a gente precisa de ajuda, a gente também precisa ajudar. Poderia ser com um dos nossos”, destaca Vitória Gadelha. Ela é quem está responsável pelo processo de doação.