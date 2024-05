Dupla é presa em flagrante com 150 kg de drogas em um carro no Cariri

Abordagem aconteceu após policiais receberem denúncias sobre um veículo que saiu de São Paulo com drogas em direção a Fortaleza

Um homem de 30 anos e uma mulher de 39 anos foram presos em flagrante, nessa terça-feira, 14, no Cariri cearense. Eles foram flagrados trafegando em um carro com 150 quilos (kg) de maconha no município de Penaforte, localizado a 546,3 quilômetros de Fortaleza.

A ação ocorreu após a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) receber denúncias sobre um carro que saiu de São Paulo com drogas em direção a Fortaleza.