Planta rara, endêmica e com risco de extinção é descoberta em Ipu

Planta Pitcairnia limae, espécie rara, endêmica e com risco de extinção da flora do bioma Caatinga, foi encontrada na Área de Proteção Ambiental (APA) Bica do Ipu, no Ceará / Crédito: Reprodução/ Allan e Ant Marinho - Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema)

A espécie rara, endêmica e com risco de extinção da flora do bioma Caatinga, sob nome científico Pitcairnia limae, foi encontrada na Área de Proteção Ambiental (APA) Bica do Ipu, no município homônimo, a 332,77 km de distância de Fortaleza, no Ceará. Estado possui quatro espécies classificadas como "criticamente em perigo", 20 "em perigo" e 15 como "vulneráveis".

De acordo com o gestor da UC, Danilo Melo, responsável pela descoberta, já havia relatos da ocorrência dessa espécie na Serra da Ibiapaba, mas não constava registro oficial dentro da APA. "Estou emocionado e orgulhoso por poder identificar e contribuir para os estudos e pesquisas de uma espécie tão rara, que até então eu conhecia apenas por fotografias, em um planejamento do qual participei representando a Coordenadoria de Biodiversidade (Cobio/Sema) no Plano de Ação Nacional (PAN) da Caatinga promovido pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro”, orgulha-se. Ceará abriga quatro espécies como "criticamente em perigo", incluindo a Pitcairnia limae Segundo a Sema, o Ceará possui quatro espécies classificadas como "criticamente em perigo", 20 "em perigo" e 15 como "vulneráveis".

Metamorfa e biodiversa, essa é a verdadeira Caatinga; SAIBA "As Unidades de Conservação são fundamentais para a proteção dessas espécies, pois são territórios legalmente protegidos, onde atividades destrutivas são restringidas ou totalmente proibidas”, justifica o biólogo Christopher Morais, da Célula de Políticas de Flora da Coordenadoria de Biodiversidade da Sema. A Sema afirma colaborar com o planejamento do PAN para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Caatinga Ceará-Piauí, também conhecido como PAN Flora da Caatinga.