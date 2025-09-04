Caminhão tomba no 4° Anel Viário, em Fortaleza

Depois da ocorrência, o trânsito na via registrou congestionamento na manhã desta quinta-feira, 4

Um caminhão tombou na madrugada desta quinta-feira, 4, na rodovia CE-010, em Maracanaú , no 4° Anel Viário, na Região Metropolitana de Fortaleza . Houve intenso congestionamento na via.

Conforme as informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e o veículo tombou na via.



Os policiais militares estiveram no local, atuando para orientar o fluxo de veículos, enquanto era realizado o transbordo da carga.

A PMCE informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito. O motorista já havia sido socorrido quando as equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) chegaram ao local.