Eletricista autônomo morre eletrocutado ao intervir em rede elétrica em Ipu

A equipe do CBMCE aguardou a Enel fazer o desligamento da rede elétrica para fazer o resgate do corpo da vítima e descê-lo do poste / Crédito: Reprodução/ CBMCE

Um eletricista autônomo morreu eletrocutado enquanto realizava indevidamente um serviço na rede elétrica em um poste na rua Plácido Passos, no bairro Nova Aldeota, em Ipu, no interior do Ceará. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira, 22. Conforme a empresa Enel, responsável pelo fornecimento de energia, o “homem realizava de forma indevida e sem autorização da distribuidora, uma intervenção na rede elétrica para modificar um medidor de local na cidade de Ipu, quando sofreu uma descarga elétrica e faleceu”.

LEIA MAIS - Colisões com postes deixam mais de 300 mil imóveis sem energia no Ceará nos primeiros meses de 2025

A vítima da descarga elétrica foi identificada como Tomaz Aurélio Rodrigues Aragão, de 54 anos.

A morte foi constatada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela Perícia Forense, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Tomaz sofreu uma descarga elétrica após puxar a ligação do poste para a casa na qual estava trabalhando no bairro Nova Aldeota. Segundo a Enel, ele foi contratado como eletricista particular para realizar um serviço que é de competência da distribuidora, mas sem a autorização da companhia.