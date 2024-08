Menina de 9 anos encontrada em via férrea foi estuprada e morreu por asfixia

De acordo com o laudo pericial, Yasmin Bernardino Leitão, 9, foi vítima de asfixia por esganadura e violência sexual. A criança foi encontrada morta na via férrea , no dia 14 de agosto, após ser atropelada por um trem, na localidade de Boa Vista, em Crateús, a 355 quilômetros de Fortaleza. Ela havia desaparecido da própria residência, em Ipaporanga, cidade vizinha ao município onde foi encontrada.



Yasmin foi vista pela última vez na casa da avó. Conforme as investigações, o suspeito do crime, de 62 anos, era vizinho de familiares da criança. Ele foi encontrado morto dois dias após acharem o corpo da menina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com as investigações, o homem teria colocado o corpo da vítima em uma caixa de isopor e o levado, em uma motocicleta, até a linha férrea. O intuito do criminoso seria, ainda de acordo com as investigações, que a menina fosse atropelada pelo trem e isso dificultasse a elucidação do crime.