Facções criminosas: 8 pessoas citadas em cadastros de "Majestade" são absolvidas pela Justiça

Réus são citados em cadastro da responsável financeira do Comando Vermelho. A Justiça considerou as provas insuficientes para condenação

Marcelo Oliveira do Nascimento, João Batista Paiva Januário, Arnold da Silva Queiroz, Leonan Oliveira Fernandes, Bruno Ilário de Sousa, Stenio Paz da Silva Gomes, Darciliane Vitor da Silva e Raialison Hermes Sousa Ribeiro foram absolvidos do crime de associação para o tráfico de drogas. A decisão é da Vara de Delitos de Organizações Criminosas no dia 5 de agosto. Os oito réus são apontados por ligação com Francisca Valeska Pereira Monteiro, conhecida como Majestade.

Valeska Pereira Monteiro foi presa em agosto de 2021 no Rio Grande do Sul apontada como responsável pelo setor financeiro do Comando Vermelho no Ceará. A apreensão do aparelho celular da mulher que é conhecida como Majestade desencadeou a maior operação da Polícia Civil do Ceará, onde foram presas pessoas consideradas gerentes do tráfico da organização criminosa.

A investigação teve início após a extração de dados telemáticos no celular de Majestade. Foi verificado um grupo de WhatsApp chamado de "Conselho Biqueira", onde participavam integrantes do Comando Vermelho (CV) do alto escalão. E entre as conversas existia um cadastro com dados de pessoas que integravam a e estrutura criminosa.