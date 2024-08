No Ceará, 932 pessoas desaparecidas foram localizadas; ação nacional fará coleta de DNA

Entre janeiro e julho deste ano, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) localizou 932 pessoas desaparecidas em todo o Estado, sendo 805 encontradas com vida. A PCCE junto da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) seguem o calendário da ação nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que terá início na próxima segunda-feira, 26, e se encerra na sexta-feira, 30, com a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas para formação de cadastro genético.



O total de pessoas localizadas no primeiro semestre deste ano representa um aumento de 7,1% no número de 2023. Em Fortaleza, 554 pessoas foram localizadas entre o período de janeiro e julho. Desse número, 512 foram encontradas com vida. Ao todo, os números representam um aumento de 1,6% na Capital.

A Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social (SSPDS) afirmou que os dados foram divulgados em alusão ao Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, comemorado no dia 30 de agosto.