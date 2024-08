Maciço de Baturité: quebra de sigilo telefônico expõe organograma de facção; 22 são denunciados

O trabalho investigativo da Polícia Civil, por meio da Draco e do Departamento de Polícia Judiciária, montou um organograma da atuação do Comando Vermelho no Maciço de Baturité e em comunidade de Fortaleza

As investigações da Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizas (Draco) e do Departamento de Polícia Judiciária, resultaram na quebra de sigilo de dados telefônicos que identificam conversas de WhatsApp por mensagem escrita e áudios que descrevem toda a articulação da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na região do Maciço de Baturité, no Ceará.

A Polícia Civil montou um organograma de hierarquia criminosa por município mapeando os traficantes que mantém vínculo com o chefe da organização. O POVO teve acesso ao documento do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) que denunciou 22 pessoas no dia 8 de agosto, muitas delas sendo dos municípios de Mulungu, Baturité e Guaramiranga.

O grupo também tinha ligação com Fortaleza e com a cúpula da facção no estado de origem (RJ). Esse contato aconteceria com um dos criminosos mais procurados do Ceará, que segue homiziado em comunidades do Rio de Janeiro.