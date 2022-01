Homem que mantinha pássaros em cativeiro é preso com arma e drogas

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira, 11, no município de Caridade, a 100 km de Fortaleza, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na residência do suspeito, a Polícia Militar também encontrou diversas gaiolas com pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro.

Os policiais chegaram até o suspeito através de uma denúncia anônima. As informações apontavam que o homem era o chefe de um ponto de venda de entorpecentes que funcionava dentro de sua própria casa, localizada no bairro Santo Antônio.

Sobre o assunto Cinco municípios cearenses recebem doação de 16 mil kg de alimentos

Ceará tem alerta de chuvas intensas com risco de raios e forte ventania

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partir dos dados colhidos com o denunciante, a Polícia foi até o endereço do suspeito. Os agentes foram recepcionados pela companheira dele, que autorizou a entrada dos profissionais de Segurança no imóvel. O homem estava em um dos cômodos da residência e não manifestou qualquer reação à vistoria feita pelos policiais.

Nas buscas, os agentes encontraram oito porções de maconha (4,40 gramas) e 51 pacotes de cocaína (51 gramas)prontas para o consumo. Também foi recolhido um revólver com seis munições, além de sete aparelhos celulares, oito relógios de pulso, R$ 145 em dinheiro, um dichavador — aparelho usado para moer ervas, uma balança de precisão e sete pássaros silvestres.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Canindé (DRPC), onde o homem foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele já tem passagens pela Polícia por lesão corporal, violência doméstica e crime ambiental.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags