Suspeito de tentativa de latrocínio no Ceará é preso em Salvador

Suspeito de tentativa de latrocínio no Ceará é preso no Aeroporto de Salvador

Criminosos atiraram contra comerciante e outras pessoas que ocupavam um veículo com o objetivo de roubar um malote com um valor alto em dinheiro
Jéssika Sisnando
Um homem suspeito de participação em um crime de tentativa de latrocínio no município de Iguatu, a 325,56 km, foi preso no Aeroporto de Salvador (BA), nessa quinta-feira, 8. O indivíduo de 22 anos foi detido por equipes da Polícia Civil de Iguatu.

O crime aconteceu no dia 15 de dezembro de 2025, contra um comerciante que transportava um malote de dinheiro. O suspeito é a quinta pessoa presa por envolvimento no caso e é considerada pela Polícia Civil do Ceará como uma peça-chave no crime, responsável pelo estudo logístico da rotina da vítima, do local do crime, e por dar fuga aos executores.

Conforme a Polícia Civil, no momento da prisão o suspeito desembarcava no aeroporto de Salvador, na Bahia, em um voo oriundo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O suspeito é natural de Campo Grande e tem residências na Cidade e também em Salvador.

5ª prisão relacionada ao caso 

No dia do crime quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, foram detidas. O responsável pelos disparos de arma de fogo, de 24 anos, teria sido o responsável pelos tiros que atingiram a vítima.

O homem possui antecedentes por lesão corporal dolosa. Outro suspeito de 36 anos e uma mulher de 30  teriam participado da ação dando "cobertura". 

A Polícia apreendeu um revólver calibre 38, uma pistola 9 milímetros, 12 munições nove milímetros, cinco munições calibre 38, quatro aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro em moeda nacional e estrangeira.

O crime aconteceu no dia 15 de novembro e vitimou um empresário de 63 anos de idade. O comerciante e outras três pessoas tiveram o carro cercado por um grupo criminoso.

Os indivíduos atiraram contra as pessoas com o objetivo de roubar um malote com dinheiro.

