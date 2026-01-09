Suspeito de tentativa de latrocínio no Ceará é preso em Salvador

Foto de apoio ilustrativo. A Polícia Civil prendeu suspeitos do crime de tentativa de latrocínio / Crédito: divulgação/Polícia Civil do Ceará

Um homem suspeito de participação em um crime de tentativa de latrocínio no município de Iguatu, a 325,56 km, foi preso no Aeroporto de Salvador (BA), nessa quinta-feira, 8. O indivíduo de 22 anos foi detido por equipes da Polícia Civil de Iguatu. O crime aconteceu no dia 15 de dezembro de 2025, contra um comerciante que transportava um malote de dinheiro. O suspeito é a quinta pessoa presa por envolvimento no caso e é considerada pela Polícia Civil do Ceará como uma peça-chave no crime, responsável pelo estudo logístico da rotina da vítima, do local do crime, e por dar fuga aos executores.