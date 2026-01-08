Ceará tem redução de 7,7% em homicídios em 2025, com 3 mil mortes

Imagem de apoio ilustrativo. SSPDS divulga balanço de CVLIs de 2025 / Crédito: Aurélio Alves/O POVO

O Ceará terminou 2025 com 3.021 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), correspondendo à soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, 8, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Desde 2020, o Estado passou por dois anos de redução dos indicadores de mortes violentas, um ano com dados estagnados e, em 2024, voltou a apresentar aumento de 10,16% nos CVLIs, com registro de 3.272 mortes.

O dado de 2025 representa uma redução de 7,7% comparado a 2024, com 251 crimes a menos. O mês mais violento foi outubro, com 284 CVLIs. Em dezembro, ainda com dados parciais, o governador Elmano de Freitas (PT) projetou uma diminuição de 7% nos indicadores de assassinatos do Estado. Maior redução ocorreu no Interior Sul, com 16,5% A maior redução de CVLIs ocorreu no Interior Sul, que acabou 2025 com o número de assassinatos 16,5% menor que em 2024, indo de 684 para 571 registros. Em Fortaleza, a redução observada foi de 11% dos CVLIs. Em 2025, foram 742 assassinatos, frente a 834 em 2024.