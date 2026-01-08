PM passa a cumprir mandados de prisão no Ceará com novo programa

Imagem de apoio ilustrativo. Efetivo da PMCE fez 30% das buscas por suspeitos com mandados de prisão em aberto / Crédito: divulgação/PMCE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) passou a cumprir mandados de prisão em 2025 por meio do Programa de Cumprimento de Mandados de Prisão (Procumpri). A iniciativa do Governo do Estado funcionou de forma experimental ao longo do ano e foi regulamentada oficialmente em dezembro. De acordo com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, das 43 mil diligências para cumprimento de mandados de prisão em 2025, 80% foram feitas pela PM.

No entanto, o grande número de mandados de prisão em aberto motivou a inclusão do efetivo da Polícia Militar nesse trabalho. Até então, a PM só cumpria essas decisões judiciais expedidas para suspeitos eventualmente abordados nas atividades ostensivas do dia a dia. “Através da observação dos modelos no mundo inteiro, em diálogo com as nossas forças, verificamos que era mais do que possível e necessário otimizarmos os recursos de agentes policiais que temos no Brasil e aplicamos aqui no Ceará”, disse Sá. Para aprimorar a busca por suspeitos com mandados de prisão em aberto, a SSPDS criou um aplicativo que permite consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) de forma mais estratificada, por cidade, área ou bairro.

Também por meio dessa tecnologia é possível que policiais militares e civis procurem de forma facilitada mandados de crimes específicos, como homicídios, envolvimento em organizações criminosas ou violência doméstica. Os policiais podem ainda alimentar o sistema de inteligência a cada busca, descrevendo os endereços procurados, informando locais que não existem mais (como casas demolidas), além de limpar a base de dados quando o alvo do mandado já está preso por outro crime ou faleceu. Um segundo aplicativo é dedicado ao monitoramento das buscas, permitindo o acompanhamento da produtividade por unidade, instituição, tipo penal e área geográfica.