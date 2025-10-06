Iguatu: casal de idosos morre em incêndio na própria casa

Casal de idosos morreu em incêndio na própria casa, localizada na rua José de Alencar, no bairro Planalto, em Iguatu, nesta segunda-feira, 6 / Crédito: Reprodução/ redes sociais

Um casal de idosos morreu em um incêndio na própria casa, localizada na rua José de Alencar, no bairro Planalto, em Iguatu, a 388,82 km de distância de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 6. Ceará elucidou apenas um terço dos homicídios registrados em 2023; CONFIRA



As vítimas foram identificadas como Erismar Vieira de Sousa, 87, e Maria Cleide de Sousa, 84. O casal foi encontrado caído no corredor e no banheiro, respectivamente. Moradora tinha o hábito de fumar.