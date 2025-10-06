Iguatu: casal de idosos morre em incêndio na própria casa

Iguatu: casal de idosos morre em incêndio na própria casaChamas atingiram domicílio nesta segunda-feira, 6. As vítimas foram identificadas como Erismar Vieira de Sousa, 87, e Maria Cleide de Sousa, 84
Um casal de idosos morreu em um incêndio na própria casa, localizada na rua José de Alencar, no bairro Planalto, em Iguatu, a 388,82 km de distância de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 6.
As vítimas foram identificadas como Erismar Vieira de Sousa, 87, e Maria Cleide de Sousa, 84. O casal foi encontrado caído no corredor e no banheiro, respectivamente. Moradora tinha o hábito de fumar.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou os óbitos.
Bombeiros flagraram aparelho ligado em tomada que dava acesso a cama; fogo iniciou no quarto
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foi necessário pular o muro do quintal para acessar a residência, quebrar dois cadeados e arrombar a porta dos fundos.
A equipe informou que o incêndio teve início no quarto, causando muita fumaça. Casa estava fechada, dificultando a ventilação.
De acordo com os Bombeiros, havia um aparelho ligado na tomada que dava acesso a cama.
Depois do rescaldo, dano foi evidente nos seguintes itens: guarda-roupa, cama e colchão de casal, painel, TV de Led, ventilador, ar-condicionado, roupas e cômoda.
Além do Samu, a Polícia Militar prestou apoio. Para combater o incêndio, o CBMCE foi acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).