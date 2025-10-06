Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Iguatu: casal de idosos morre em incêndio na própria casa

Iguatu: casal de idosos morre em incêndio na própria casa

Chamas atingiram domicílio nesta segunda-feira, 6. As vítimas foram identificadas como Erismar Vieira de Sousa, 87, e Maria Cleide de Sousa, 84
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um casal de idosos morreu em um incêndio na própria casa, localizada na rua José de Alencar, no bairro Planalto, em Iguatu, a 388,82 km de distância de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 6. 

Ceará elucidou apenas um terço dos homicídios registrados em 2023; CONFIRA

As vítimas foram identificadas como Erismar Vieira de Sousa, 87, e Maria Cleide de Sousa, 84. O casal foi encontrado caído no corredor e no banheiro, respectivamente. Moradora tinha o hábito de fumar. 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou os óbitos.

Leia mais

Bombeiros flagraram aparelho ligado em tomada que dava acesso a cama; fogo iniciou no quarto

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foi necessário pular o muro do quintal para acessar a residência, quebrar dois cadeados e arrombar a porta dos fundos.

A equipe informou que o incêndio teve início no quarto, causando muita fumaça. Casa estava fechada, dificultando a ventilação. 

De acordo com os Bombeiros, havia um aparelho ligado na tomada que dava acesso a cama.

Depois do rescaldo, dano foi evidente nos seguintes itens: guarda-roupa, cama e colchão de casal, painel, TV de Led, ventilador, ar-condicionado, roupas e cômoda.

Além do Samu, a Polícia Militar prestou apoio. Para combater o incêndio, o CBMCE foi acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar