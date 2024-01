Estado projeta implementar mais duas regiões de saúde para otimizar atendimento no Interior

Descentralização da saúde no Ceará é uma das principais apostas do Estado. Proposta de nova divisão ainda está em fase de estudos

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) estuda a implantação de duas novas regiões de saúde no Estado. Atualmente, o Ceará conta com cinco superintendências para executar as políticas de saúde nos municípios do Interior. A redivisão é analisada para desafogar regiões responsáveis por muitas cidades.

A declaração foi dada em entrevista coletiva antes da solenidade de posse dos novos membros do Conselho Estadual de Saúde do Ceará (Cesau/CE), nesta sexta-feira, 5. A gestora, no entanto, explica que a secretaria ainda precisa desenvolver estudos sobre o fluxo das regiões. Não há data para a mudança ser executada. “O mais importante é a gente garantir que tem uma região que dê resolutividade aos problemas da população”, diz.

A regionalização é um modelo de gestão compartilhada que tem sido a aposta do governo do Estado para otimizar os atendimentos da população do Interior, descentralizando os serviços. Atualmente, estão divididas em Fortaleza, Norte (sede em Sobral), Cariri (sede em Juazeiro do Norte), Sertão Central (sede em Quixadá) e Litoral Leste/Jaguaribe (sede em Limoeiro do Norte).

Para o presidente do Cesau de 2022 a 2024, Júnior Araújo, o desafio da nova gestão do conselho pelos próximos dois anos é “dar continuidade ao processo de regionalização que continua sendo discutido". Ele afirma que é “humanamente desafiador” gerir as regiões com maior número de municípios.

Novos membros do Conselho Estadual de Saúde

Nesta sexta-feira, 5, 66 conselheiros foram empossados no Conselho Estadual de Saúde do Ceará (Cesau/CE). Eles foram eleitos por meio de eleição e devem representar os segmentos de usuários do Sistema Único de Saúde, de profissionais de saúde, de representantes do Governo e de prestadores de serviço de saúde.

“O Conselho representa a sociedade civil dentro do SUS”, explica o candidato a presidente do Cesau no biênio 2024-2026, Adriano Duarte Fernandes. Entre as atribuições do colegiado estão a elaboração, fiscalização e acompanhamento de políticas públicas e orçamentárias da Saúde.

Adriano explica que o foco para os próximos anos será na formação dos conselheiros e na melhoria da relação com os conselhos municipais. Incentivar a participação da população no conselho também é prioridade para o conselheiro.