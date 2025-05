Cearense chefe do CV escondido no RJ é preso chegando em clínica médica

Suspeito estava escondido na comunidade da Rocinha após ter liberdade condicional em 2023. De acordo com apuração do O POVO, o homem responde por, pelo menos, 15 homicídios

De acordo com apuração do O POVO , o homem responde por, pelo menos, 15 homicídios, organização criminosa, tráfico de drogas, roubos e porte ilegal de arma de fogo.

Um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no município de Cratéus , a 355,07 quilômetros de Fortaleza, foi preso na manhã desta quinta-feira, 15, no Rio de Janeiro. Ele estava escondido na comunidade da Rocinha, desde 2023, após liberdade condicional.

Identificado como Anderson Bruno Soares Silva, conhecido como “Pacote”, de 36 anos, ele é apontado como envolvido na morte de integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Após a prisão, ele foi conduzido à unidade policial no Rio de Janeiro, onde permanece à disposição da Justiça.

Na operação, os policiais civis do Ceará e do Rio de Janeiro monitoraram o suspeito e aguardaram o momento em que ele deixaria a comunidade onde estava escondido para realizar a abordagem. Ele foi interceptado pelos agentes e não ofereceu resistência.

A prisão aconteceu no momento em que o suspeito chegava em um hospital especializado em tratamento de cálculo renal e próstata, no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio.

O POVO apurou que a liderança está entre os criminosos que pagam aluguel em comunidades do Rio de Janeiro para se esconder sob proteção das facções criminosas no estado carioca. O POVO apurou que, até essa semana, haviam 46 cearenses foragidos no Rio de Janeiro. Em março, eram 40 criminosos.

Conforme as investigações, o criminoso era conhecido pela forma violenta de agir. Ele também é investigado por liderar uma guerra entre grupos criminosos que resultou em vários homicídios no município de Crateús e cidades próximas na região do Sertões de Cratéus.

As investigações da Polícia Civil do Ceará, coordenada pela Delegacia de Crateús, tiveram início há mais de um ano e meio.