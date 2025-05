Trecho da BR-22 em Forquilha será interditado para retirada de veículo acidentado

Semirreboque com contêiner caiu em uma lagoa no km 203, entre a Curva do Bigode e o município de Forquilha. A interrupção no tráfego ocorrerá a partir das 14h30min pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira, 15