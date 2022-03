Homem é preso preventivamente em Iguatu por fraude no seguro DPVAT

Suspeito é investigado por estelionato, e seria responsável por um esquema de fraudes e falsificação de documentos para obter valores do seguro; ele tem seis antecedentes pelo mesmo crime

Um homem de 38 anos foi preso nessa quarta-feira, 9, em Iguatu, suspeito do crime de estelionato. Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o mandado de prisão preventiva foi cumprido em uma investigação por fraudes no seguro DPVAT.

O suspeito Pedro Pereira de Amorim, conhecido como "Pedrinho DPVAT", é investigado por falsificar documentos para obtenção ilegal de valores do seguro, destinado a vítimas de sinistros de trânsito. Na casa dele, foram apreendidos diversos itens supostamente usados nas fraudes, e quase R$ 3 mil em dinheiro.

Além da investigação em andamento, o suspeito já possui seis antecedentes criminais, todos pelo crime de estelionato. A PC-CE continuará a investigação buscando intermediários do esquema.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Iguatu: (88) 3581 0307

