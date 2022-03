Homens fardados como entregadores são vistos pichando portão no bairro Varjota

Dois homens vestidos como entregadores de comida foram vistos pichando um portão, nessa terça-feira, 8, na rua Frederico Borges, no bairro Varjota, em Fortaleza. Por meio de nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que está apurando o caso a fim de identificar os suspeitos.

Realizar pichação em patrimônio público ou privado incorre em crime, de acordo com o artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). A penalidade envolve detenção de três meses a um ano, além de multa, de acordo com a PCCE.

Equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão realizando buscas para identificar os homens.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA): (85) 3247 2630 ou (85) 3247-2637

