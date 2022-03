Vídeo: dupla rende funcionária e rouba loja de material de construção em Fortaleza

Uma loja de material de construção foi roubada por dois homens armados nessa terça-feira, 8, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram a dupla chegando ao local e indo até o balcão, onde conversam com a atendente e se passam por clientes. Em questão de segundos, um dos criminosos pega o celular da funcionária que estava sob a mesa, enquanto o seu comparsa saca uma arma e começa a ameaçá-la.



Rendida com a arma na cintura, a mulher abre a gaveta do balcão e permite que um dos assaltantes retire o dinheiro que estava no local. Enquanto isso, o outro criminoso observa as prateleiras do estabelecimento e pega um objeto que parece ser um alicate.

No final, os dois ainda exigem sacolas para armazenar o dinheiro e os produtos roubados. Os dois deixaram a loja pela porta lateral. Ainda não se sabe o valor do prejuízo causado pelo roubo.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou, por meio de nota, que o caso está sendo investigado pelo 20º Distrito Policial (DP), localizado no bairro Henrique Jorge. A apuração teve início a partir da repercussão das imagens do roubo nas redes sociais. De acordo com o órgão, ainda não há Boletim de Ocorrência registrado sobre o ocorrido.



A PCCE pede que representantes do estabelecimento compareçam ao DP responsável pelo caso para prestar mais informações sobre o crime. Denúncias também podem ser feitas pela população através do telefone (85) 3101 5663. O sigilo e o anonimato são garantidos, segundo a corporação.

