Acidente frontal entre carro e carreta em Icó deixa um ferido

A mulher, identificada como Roberta Bezerra Alencar, de 33 anos, era a motorista do carro e sofreu lesões no braço esquerdo e na região frontal da cabeça.

As informações são do 4º Batalhão de Bombeiro Militar (4º BBM), que atendeu a ocorrência . Conforme o órgão, a colisão foi entre uma carreta e um carro de passeio.

Acidente frontal deixou uma pessoa ferida no município de Icó , a 385 km de Fortaleza, na manhã deste sábado, 28.

Além disso, estava consciente, responsiva e orientada. Para retirar a vítima foi utilizado um equipamento de desencarceramento para cortar a porta do lado do motorista. Com isso, foi possível expandir o volante e retirar a mulher.



Já sobre o estado de saúde do motorista do caminhão, Rodrigo de Sales Cruz, de 29 anos, não foram enviadas mais informações.