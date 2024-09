Ceará tem previsão de tempo estável neste domingo, 28, segundo a Funceme

A previsão do tempo para o Ceará é de tempo estável ao longo do final de semana. Neste sábado, 27, Fortaleza apresentou registros de chuva e tempo nublado no início da manhã. Para domingo, 28, a previsão para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é de temperatura máxima de até 33°C.

Tarde

Predomínio do céu sem nuvens em todas as macrorregiões. Umidade relativa do ar com valores entre 25% e 35% nas macrorregiões da Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Temperatura máxima com valores entre 36°C e 40°C nas macrorregiões do Litoral Norte, da Jaguaribana, do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns. Vento predominante de Leste-Sudeste com velocidade máxima entre 40 km/h e 60 km/h na faixa litorânea e regiões de serra.

Noite