Ônibus tombou após desviar de carro que vinha na contramão em Guaramiranga, diz motorista

O veículo de passeio transportava 46 pessoas e o motorista e pelo menos 15 pessoas ficaram feridas Crédito: Ingrid Sales/Especial para O POVO

O motorista do ônibus que tombou na manhã deste sábado, 28, em Guaramiranga, na região serrana do Ceará, informou que o acidente aconteceu após desviar de um carro que vinha na contramão, na CE-065. "Tive que puxar para a direita para poder livrar dele", disse o motorista Cleison Vasconcelos ao O POVO. O condutor do outro veículo fugiu do local após o acidente. O ônibus de passeio transportava 46 pessoas e o motorista. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais no município de Baturité e outras para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Ainda conforme o motorista, após desviar do carro, ainda tentou evitar o acidente. "Quando eu puxei pra direita, o peso do carro foi para o lado de lá, eu tentei segurar, mas não teve jeito, ele foi e tombou e aí arrastou o fio ali por conta desse carro que eu fui desviar", conta Cleison.