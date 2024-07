Vítima de motorista bebâdo em Fortaleza relata atropelamento: 'Foi muito rápido'

Criss Mattos relatou que o atropelamento ocorreu após o condutor se envolver em uma briga. Pelo menos outras quatro pessoas foram atingidas no acidente

Criss Mattos, 27, está entre as pessoas atropeladas por motorista alcoolizado na manhã desse domingo, 28, em frente a uma boate na Aldeota, em Fortaleza. O jovem, que teve um braço quebrado e segue internado, relatou ao O POVO que o atropelamento ocorreu após o condutor se envolver em uma briga.

Mattos diz que a ação aconteceu de forma "muita rápida" e lembra dos momentos antes do ocorrido. Ele conta ter saído da boate e ter visto dois homens envolvidos em uma luta corporal na frente do local.

Alheio à briga, Criss subiu na moto que pediu por meio de um aplicativo de transporte e já se afastava da confusão com destino para sua casa quando um dos rapazes que discutiam no espaço pegou o carro para ameaçar atropelar o desafeto. No entanto, o homem acabou jogando o veículo contra outras pessoas.