Custódio Almeida: "O interior agora participa verdadeiramente da história do Brasil"

Em muitos dos encontros da Caravana com Custódio ficou evidente o orgulho com que usa sua régua para medir o que está à vista de todos. "O processo de interiorização do ensino superior é uma das decisões de política pública mais acertadas na área de educação do Brasil nos últimos anos", afirma categórico, com o sentimento de que a continuação desse processo é puro avanço sem retrocessos.

Como medir a importância de uma instituição como a Universidade Federal do Ceará (UFC) para o desenvolvimento do estado? A régua mais justa é a do professor Custódio Almeida. Doutor e licenciado em Filosofia, mestre em Sociologia e graduado em Computação, ele participou diretamente, desde o início, como pró-reitor de Graduação (2007-2015) e como vice-reitor (2015-2019), da expansão da UFC pelo interior do Ceará. Hoje, como reitor, lidera a consolidação deste processo.

Custódio Almeida: Chegar no interior é um ato de coragem e de muita determinação. É como começar do zero. São muitos dilemas. Vou abrir o curso de Engenharia de Minas, em Crateús. Como faço para trazer o professor doutor para a cidade? Passamos por isso em várias áreas. Mas tínhamos muita clareza de que o potencial do interior do Brasil e do Ceará corresponderia perfeitamente a esse projeto. E é o que estamos colhendo hoje. As avaliações dos cursos de graduação em todos os nossos campi são excelentes. Nossa sensação é de dever cumprido e já começamos a ver um movimento inverso.

O POVO: Em que sentido?

Custódio Almeida: No Brasil, historicamente, a migração é sempre do interior para a capital. Hoje, estamos vendo o inverso. Por exemplo, outro dia soube de professores de Goiânia que querem ir para Crateús. Filhos da terra que estavam longe, porque foram se formar nas capitais, estão voltando agora para serem professores e técnicos. Estudantes das capitais, que moram nelas, indo fazer os cursos no interior, Psicologia, Odontologia, Medicina.