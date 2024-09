Caravana UFC 70 anos percorreu 3 mil km em 41 dias e visitou mais de 60 cidades do Ceará

Foram realizadas mais de 200 entrevistas ao longo da viagem, uma das principais atividades do ciclo comemorativo dos 70 anos da Universidade Federal do Ceará

A Caravana UFC 70 anos chegou ao fim com uma bagagem repleta de histórias acadêmicas, estudantis, de superação e inspiração. A Caravana é uma das principais atividades do ciclo comemorativo dos 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC). Foram 41 dias de viagem, mais de 3 mil km percorridos com paradas em 64 localidades e cerca de 200 entrevistas pelo litoral, sertão, serras e Região Metropolitana de Fortaleza.

Durante a sua jornada, a Caravana constatou que a UFC é muito maior que os campi onde está instalada. Uma dessas histórias inspiradores é a da pedagoga e gestora cultural, Geysy Oliveira, da cidade de Granja, que criou na sala da própria casa uma biblioteca para transformar em algo concreto sua alegria, que ela mesma define como "realizar sonhos pela força dos livros".

