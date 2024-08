Suspeito de integrar facção criminosa tem casa incendiada em Icapuí

Conforme a Polícia Civil, homem havia sido preso na residência que pegou fogo no último 17 de julho, ocasião em que operação contra a Guardiões do Estado (GDE) foi deflagrada

A Delegacia Municipal de Icapuí, no Litoral Leste do Estado, investiga as circunstâncias de um incêndio registrado na última sexta-feira, 16, em uma residência do Município. As chamas atingiram a casa onde morava um homem preso no último dia 17 de julho suspeito de integrar uma organização criminosa. Ninguém ficou ferido.



Vídeo feito por moradores mostra que pichações referentes à facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) foram feitas na casa. Roupas e outros bens também são vistos na calçada da residência. Veja o registro:



“A PCCE investiga se o fato tem relação ao cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de organização criminosa contra um homem, de 26 anos, com passagens por tráfico de drogas, que morava na residência”, informou a Polícia Civil, que acrescentou ainda que a prisão se deu na própria casa em que o incêndio foi registrado. O nome do suspeito não foi divulgado.