Incêndio em carro se espalha e atinge residência no Conjunto Ceará

Na manhã desta segunda-feira, 19, um incêndio em veículo se alastrou e acabou se propagando para uma residência no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio se originou de um curto circuito na parte elétrica do veículo estacionado na garagem, um modelo celta do ano de 2001.

O proprietário da residência tentou debelar as chamas, mas veio a se lesionar com queimaduras de 1º e 2º graus. Uma ambulância socorreu o homem e o conduziu para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Segundo os Bombeiros, o fogo atingiu a cobertura da garagem e se espalhou para a residência.

