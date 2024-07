Forças de Segurança capturam 30 pessoas em 18 dias de ofensiva na Região Norte

Forças de Segurança capturam 30 suspeitos de crimes durante 18 dias de operação Ethos em Sobral Crédito: Reprodução/ Divulgação- Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

Em 18 dias de diligências, as Forças de Segurança do Ceará realizaram a captura de 30 suspeitos na região Norte do Estado. Do quantitativo, 26 foram presos por força de cumprimento de mandados de prisão e outros quatro foram autuados em flagrante no decorrer da atuação policial. A intitulada Operação Ethos é uma ação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e teve como principal objetivo localizar e prender alvos de investigações policiais. A ofensiva teve início em 13 de junho e terminou no domingo, 30, ocorreu, principalmente, em Sobral, distante 233 km de Fortaleza, contudo, a ação resultou na captura de suspeitos em outros municípios do Estado.

De acordo com a SSPDS, 25 pessoas foram capturadas em diversos bairros de Sobral. Além das prisões realizadas na cidade, as atividades policiais resultaram, também, na localização e captura de suspeitos nos municípios de Forquilha e Groaíras; Independência; Horizonte, e em Fortaleza. Os alvos da operação foram presos pelos crimes de roubo, estupro, tráfico ilegal de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, furto e receptação. A Operação Ethos foi articulada pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) e contou com o reforço de equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Copol/SSPDS.